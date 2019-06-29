تونس.. دورة لدعم العدالة الانتقالية في ليبيا

ضمن نشاطات الرابطة الأميركية للقانونيين (A B A)، أقيمت دورة تدريبية في تونس العاصمة حول تعزيز دور الحوار المجتمعي في دعم العدالة الانتقالية وتحول النزاعات في ليبيا.

واستهدفت الدورة أكثر من 25 ناشطاً وناشطة من ممثلي الحوار المجتمعي من أغلب المدن الليبية، على مدار أيام ثلاثة متتالية استفادوا من الخبرات والمعارف في مجال التعرف على الطرق والأدوات العملية لفض النزعات كما تناولت الدورة الإطار القانوني للعدالة الانتقالية في ليبيا، ودور المجتمع المدني فيها، ودور المرأة الليبية في بناء السلام والتعرف على الأدوار المختلفة للمرأة في تفاعلات النزاع والسلام.

وأشرف على الدورة مدربون دوليون من المغرب وتونس، وسيعمل هذا التدريب على تشجيع ومناصرة المبادرات النابعة من المجتمع المدني من خلال التعريف بمفاهيم تحويل النزاعات والتوثيق والإعلام وكيفية صياغة وتطوير استراتجيات العدالة الانتقالية مع التشجيع على المشاركة المجتمعية في جهود بناء السلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية