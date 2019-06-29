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اليونيسف تتفقد مركز لدعم الأطفال في طرابلس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مدير مكتب اليونيسف لبرامج الطوارئ، مانويل فونتان، والممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، ووفد من منظمة اليونيسف في ليبيا، بزيارة مركز بيتي في أبو سليم بالعاصمة طرابلس حيث يتلقى العديد من الأطفال خدمات التعليم والمهارات الحياتية. وبين المكتب الإعلامي لليونيسف عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المنظمة أطلقت بالتعاون مع الشريك المحلي “ملتقانا” مركز بيتي في عام 2018 باعتباره الأول من ثمانية مراكز في ليبيا لتوفير الأنشطة التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي لجميع الأطفال لمساعدتهم على النمو والتطوير.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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