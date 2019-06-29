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"الوفاق الليبية": لا يوجد عسكريين أجانب في المناطق التي نسيطر عليهاا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

القاهرة — سبوتنيك. وقالت، في بيان اليوم السبت 29 يونيو /حزيران: “هذا الأمر محاولة لتشويه صورتها في المعارك، التي تخوضها ضد الجيش الليبي في طرابلس”.

وقال البيان: “حكومة الوفاق تنفي بشكل قاطع هذه الإشاعات والادعاءات بخصوص وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق”.

وتابع: “هذه الإشاعات تأتي ضمن خطة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات، التي تبذلها قوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق في معركتها للدفاع عن العاصمة طرابلس”.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة دون طيار تركية جنوب طرابلس، أمس الجمعة 28 يونيو، مشيرا إلى أنها حاولت استهداف مواقع قواته.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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