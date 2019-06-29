شركة الكهرباء تحذر من إظلام تام

حذرت الشركة العامة للكهرباء المواطنين من الاستجابة لما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم السبت بشأن ضرورة الدخول لبعض محطات 220 ك.ف في المناطق وإجبارهم على عدم طرح الأحمال. وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاستجابة لإجراء كهذا سيسبب وضعاً كارثياً على الشبكة الكهربائية ويؤدي لحدوث إظلام التام مشرة إلى أن هذا ما يسعى إليه أصحاب النفوس المريضة عبر تحريضهم المستمر على هذا الأمر.
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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