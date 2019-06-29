بلدية بنغازي: هذه دلالات قتل جرحى الجيش في غريان

دانت بلدية بنغازي استهدف عدد من جرحى القوات المسلحةِ العربية الليبية في مستشفى غريان. وأكدت بلدية بنغازي أن هذا الفعل يدل على أن مرتكبيه جماعات إرهابية وإجرامية لا تعترف بالقوانين والأعراف والمعاهدات الإنسانية وأنه لا أخلاق لها.

ودعت البلدية الليبيين إلى الوقوف صفاً مع القوات المسلحة العربية الليبية ضد قوى الإرهاب والإجرام من أجل تحرير كافة المدن الليبية. وقامت قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان كما دخلت مستشفى المدينة وقامت بقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه.

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