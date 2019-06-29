المعداني يتابع مخزون الإمداد المائي بخزان القرضابية

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت رفقة رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار المرحلة الأولى لمياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش بمتابعة مخزون الإمداد المائي بخزان القرضابية للمياه وحركة الدخول والخروج للمياه. وفي سياق منفصل قامت اليوم السبت الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت بحملة تنظيف واسعة لمقبرة بن همال بمنطقة الزعفران بسرت.

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