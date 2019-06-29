اخبار ليبيا الان

المعداني يتابع مخزون الإمداد المائي بخزان القرضابية

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت رفقة رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار المرحلة الأولى لمياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش بمتابعة مخزون الإمداد المائي بخزان القرضابية للمياه وحركة الدخول والخروج للمياه. وفي سياق منفصل قامت اليوم السبت الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت بحملة تنظيف واسعة لمقبرة بن همال بمنطقة الزعفران بسرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك