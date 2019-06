مؤيدو الجيش في غريان هربوا من الوفاق خوفا من الملاحقة

قال مصدر من داخل مدينة غريان (طلب عدم ذكر اسمه) في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، السبت، عن الأوضاع في المدينة أنها بدت هادئة في اليوم الثاني من سيطرة قوات الوفاق على المدينة.

وكشف المصدر عن أن العديد من أهالي المدينة من المؤيدين للجيش هربوا بعد سيطرة قوات الوفاق تخوفا من القبض عليهم، وأن البعض قبض عليهم من منازلهم، وأفرج عن البعض الأخر.

وأكد المصدر، أن هناك حالات تم التمثيل بجثثها، مشيرا إلى أن الأفعال التي صدرت قد تكون عن حالات فردية.

