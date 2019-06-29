السيسي يؤكد أهمية استعادة دور مؤسسات الدولة في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا. وبين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن تصريحات السيسي جاءت خلال لقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وشدد الجانبان على دعم الجيش الوطني الليبي على نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار، ويقوض التدخلات الخارجية، وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لتحقيق إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.
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