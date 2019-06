مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية: أردوغان يسعى لتدمير ليبيا

قال مزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية، إن أردوغان يسعى لتدمير ليبيا، ومحو أي أمة تقف أمام أطماعه، ومصالحه، ما دفعه لدعم الوفاق في غريان للسطيرة عليها، وقتل قوات الجيش المتواجدة فيها وتصفيتهم جميعا.

وأضاف رميح، في لقاء عبر شاشة الغد، أن رد حفتر على الغزو التركي، سيكون حاسم وحازم، من خلال خطط أمنية مركزة للقضاء على أوكار الإرهاب في طرابلس بأكملها، خاصة أن قوات الجيش لها شرعية دولية وتحارب الإرهاب والفساد والجريمة، مشيرا إلى أن الجيش رفع شعار، لا للتفاوض أو للتهدئة.

واعتبر رميح، أن الانتشار التركي في ليبيا، من خلال الجنود والعسكريين، يرجع إلى عدم وجود سلطة سياسية حقيقة أو قوات أمنية شرطية لضبط الأمن في الشارع، فضلا عن انتشار الميلشيليات في كافة ربوع ليبيا، ما يصعب السيطرة عليها.

