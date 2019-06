محلل سياسي: تركيا أعلن الحرب على ليبيا

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري، إن ما تفعله تركيا، لا يمثل تدخل في شؤون ليبيا، ولكنه يمثل حالة حرب أعلنتها تركيا، من خلال غرف العمليات التي تديرها بعدة أماكن في طرابلس وغريان، والطائرات بدون طيار، والطائرات التي تقصف المدينة قبل دخول الميليشات بها، وجرحى الجيش الذين تم تصفيتهم بشكل كامل.

وأضاف الفيتوري، في لقاء على قناة الغد، أن الساعات القادمة، ستكون مليئة بالمفاجآت وسيبدأ الجيش في تنفيذ عمليات مركزة لتطيهر طرابلس من الإرهاب، مشيرا إلى أن المفاضوات لا جدوى لها مع الإرهابيين، وأن الرد لا بد أن يكون عسكريا.

