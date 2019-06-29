بلدية سرت تبحث أولويات المشروعات المنفذة بالمدينة

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت مع مدير مكتب قطاع التخطيط بسرت عمار العباني. وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل إن الاجتماع تناول ما تم من تحديث الأولويات لتنفيذ مشروعات صندوق دعم الاستقرار ببلدية سرت ومراجعة أولويات مشروعات التنمية للقطاعات التنفيذية كما تم مناقشة آلية الاستفادة المثلى من الدعم الدولي في مشاريع التنمية المحلية بسرت. وأوضح الأميل أنه جرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل بقطاع التخطيط.

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