اخبار ليبيا الان

بلدية سرت تبحث أولويات المشروعات المنفذة بالمدينة

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت مع مدير مكتب قطاع التخطيط بسرت  عمار العباني. وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل إن الاجتماع تناول ما تم من تحديث الأولويات لتنفيذ مشروعات صندوق دعم الاستقرار ببلدية سرت ومراجعة أولويات مشروعات التنمية للقطاعات التنفيذية كما تم مناقشة آلية الاستفادة المثلى من الدعم الدولي في مشاريع التنمية المحلية بسرت. وأوضح الأميل أنه جرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل بقطاع التخطيط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك