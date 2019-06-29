الإسعاف الطائر يطلق خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى

أطلق جهاز الإسعاف الطائر عبر موقعه الإلكتروني خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى والمصابين على متن طائرات نفاثة مجهزة بمعدات طبية حديثة. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن خدمة الحجز الإلكتروني تتيح من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية فرصة حجز مقاعد لنقل المرضى داخل ليبيا أو خارجها لكل من الأشخاص والشركات العامة والخاصة، في أمان وتحت إشراف أمهر الأطباء ومساعديهم ممن تدربوا خصيصاً في هذا المجال لضمان سلامة المريض وراحة عائلته ومرافقيه.

وأشارت الوزارة إلى أن موظفو جهاز الإسعاف الطائر الذي أنشيء عام 1979 كجهاز متقدم ومتخصص في مجال الإسعاف والإخلاء، يتميزون بإلمامهم التام بالإجراءات المحلية والدولية وخصوصية كل مطار، وتقديمهم الدعم الكامل والشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية كما يوفر الجهاز لجميع المواطنين إمكانية التواصل معه عبر الهواتف المخصصة طيلة الـ 24 ساعة أو البريد الإلكتروني أو عبر تعبئة استمارة الاتصال على موقعه المخصص على شبكة الإنترنت. وكان المجلس الرئاسي أقر في الـ 21 من أبريل الماضي باعتماد 8 تقسيمات للهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.

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