«الإسعاف الطائر» ينفذ أكثر من 65 رحلة جوية لنقل 286 حالة طارئة في أبريل

نفَّذ جهاز الإسعاف الطائر منذ مطلع شهر أبريل الماضي، أكثر من 65 رحلة جوية، نقل عبرها 286 حالة طارئة.

وذكر مساعد مدير العمليات بالجهاز، الكابتن أشرف أحمد، في بيان لوزارة الصحة اليوم، أن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا لنقل 222 جريحًا و64 مريضًا من بينهم أطفال.

وأوضح أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى تونس منذ بداية أبريل بلغ 246 حالة من بينهم 192 جريحًا و54 مريضًا، في حين أقلّت طائرة الإسعاف الطائر 13 حالة طارئة إلى تونس منهم 8 جرحى و5 مرضى، أما الحالات التي نُـقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 27 حالة طارئة من بينهم 22 جريحًا و 5 مرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

