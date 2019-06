أكد وكيـل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عـادل جمعة، اعتماد 350 مـليـون دينـار لبنـد عـلاوة الحصـة، مشيرا إلى إنه سيتـم من خـلال هذا المبلغ معالجة العلاوة لمعلمي عدد من البلديـات التي لـم تصرف العـام الماضي مثل ( سبها والجميل وعين زارة وترهونة وصبراتة) والتي تصل قيمتها نحو (52) مليون دينار.

وقال وكيل الوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق إن علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي سيتـم صـرفها مبكـرًا هذه السنة وذلك بعد استكمـال مـا تبقى من العـام الدراسي، بشـرط أن تكـون وفق المنظومة الجديدة المعتمدة لدى مركـز المعلومـات والتوثيق والموزعة على كافة المراقبات والتي قامـت بدورها بتوزيعهـا على المؤسسـات التعليمية وتدريـب مدخلي البيانـات عليهـا.

The post وكيل «تعليم الوفاق» يعتمد 350 مليون دينار لعلاوة الحصة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية