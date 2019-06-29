ردا على الجيش.. داخلية الوفاق تتعهد بسلامة المصالح التركية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حماية المصالح التركية في ليبيا وذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري بأن السفن والطائرات التركية أصبحت أهدافا معادية. وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها “سير العمل في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بطريقة سلسلة وحسب الإجراءات والضوابط الأمنية المعمول بها في الدولة الليبية ومتابعتها للعمل بشكل يومي مع كل الجهات التابعة لها”.

ونفت الوزارة وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الليبية تحت سلطة حكومة الوفاق” مؤكدة أن هذه الشائعات تأتي ضمن خطة لتضليل الرأي العام. وأكدت وزارة الداخلية أنها بالتعاون مع المؤسسات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق تؤكد أنها لن تتهاون “في الدفاع عن مقدرات الشعب الليبي وحماية كل المعايير البحرية والجوية والبرية في مواجهة أي تهديد يستهدف هذه المواقع التي تدخل منها كل احتياجات المواطنين وأنها مستمرة في فرض الأمن ومراقبة حركة الدخول والخروج وفق الضوابط الأمنية”

وحول تصريحات المتحدث باسم الجيش احمد المسماري بشأن حظر الملاحة الجوية والبحرية إلى تركيا أكدت الوزارة أنها تطمئن “كل رعايا الدول الأجنبية والصديقة بما فيهم المواطنين الأتراك والعاملين داخل ليبيا من شركات ومؤسسات تقدم خدماتها للدولة الليبية بأنها ستضمن سلامتهم آخذة في عين الاعتبار هذه التهديدات بمحمل الجد وبأن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وبالتالي فهي ملزمة بحماية مصالح ورعايا الدول الصديقة والشقيقة بما تركيا وفق القوانين والأعراف الدولية المعمول بها.

واتهم المسماري، مساء الجمعة، تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات. وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن “كل السفن والطائرات التركية من الان هي أهداف معادية”. وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ وأرجع المسماري اتخاذ هذه الإجراءات بسبب ما وصفه ” تدخل أردوغان السافر في ليبيا وعلى الشعب التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء”.

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