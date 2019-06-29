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اللواء 73 مشاة: مسلحو الوفاق تكبدوا هزيمة كبيرة بمنطقة وادي الربيع اليوم

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد اللواء 73 مشاة اليوم السبت على أن مسلحي الوفاق تكبدوا هزيمة كبيرة بمنطقة وادي الربيع خلال محاولتهم التقدم نحو مواقع وحدات القوات المسلحة ، كاشفاً على سقوط 17 من مسلحي مدينة مصراتة وشخص من منطقة تاجوراء.

اللواء 73 مشاة أوضح بحسب مكتبه الإعلامي بأن أوضاع وحدات القوات المسلحة جنوب طرابلس ممتاز ولم تخسر أي مواقع من مواقعها خلال معارك اليوم .

وشدد اللواء على أنه مسلحي الوفاق لا يستطيعون مواجهتم بشكل مباشر في كل المواقع جنوب طرابلس ، مشيراً إلى أن ما حصل في غريان كان طعنة في الظهر من قبل ضعاف النفوس الذين عاهدوا الجيش وأخلفوا الوعد .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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