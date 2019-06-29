في سابقة هي الأولي.. الوفاق تكلف القصير مديرا عاما لمؤسستين في الخارج

كشفت وثائق تحصلت عليها بوابة إفريقيا الإخبارية تكليف حكومة الوفاق موظف واحد للقيام بمهام مدير عام مؤسستين في الخارج في نفس الوقت وهما مدير عام لمحفظة ليبيا إفريقيا وكذلك مدير عام لشركة لاب سويس.

ويشغل كامل القصير مهام مدير عام محفظة ليبيا إفريقياللاستثمار كمايشغل مدير عام والممثل القانوني شركة لاب سويس في مالطا كما يشغل وظيفة وكيل شركة لاب موريشوسوهو عضو مجلس إدارة اويل ليبيا وبالمخالفة لنظام الحوكمة يشغل وظيفة مدير عام لمؤسستين في ظاهرة لم تحدث في أي دولة في العالم وهما مدير عام لمحفظة ليبيا افريقيا وكذلك مدير عام لشركة لاب سويس.

وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على تقرير اللجنة المشكلة لفحص شركة لاب سويس فرع مالطا التي يديرها كامل القصير وطالبت اللجنة بحل فرع الشركة بمالطا على الفور بسبب الفساد والمخالفات

وأكدت اللجنة في تقريرها الموجه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة لاب سويس أنها واجهت عدة عراقيل منها “مماطلة بعض الموظفين في التوقيع على إقرار إنهاء عقودهم والذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع من تاريخ تواجد اللجنة في مالطا إضافة إلى مماطلة بعض المكلفين بمهام إدارية بتسليم ما بعهدتهم من مستندات وأوراق منها التقارير الدورية لإدارة الشؤون الإدارية وملفات الموظفين الشخصية وما يتعلق بمهام هذه الإدارة والميزانية التقديرية المعتمدة للفرع وكذلك تقارير الإدارة القانونية الدورية عن القضايا المرفوعة من وعلى المحفظة وصورة من ملف كل قضية على حدى.

وكشفت اللجنة التأخير في تسليم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقرارات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والمدير العام إلى جانب مماطلة مدير الفرع الكامل القصير بالتوقيع على إقرار إنهاء عقده والذي لم يتم حتى 15-4-2019 بالإضافة إلى عدم إنهاء تكليف مدير الفرع واستلام ما في عهدته.

وكشف التقرير وجود بعض التضارب القانوني الذي يحتاج لرأي قانوني فيما يتعلق بأن مدير عام المحفظمة الكامل القصير هو نفسة مدير فرع الشركة بمالطا وهو يطالب بمستحقاتها والتي تعتبر مخالفة لمتطلبات الشفافية ومخالفة لقرار الرئاسي ومنشور ديوان المحاسبة كما أن الوضع القانوني للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بموجب قرار المدير العام رقم 43 وآلية تسوية وضعهم الإداري وصرف مستحقاتهم وعدم الرد على مراسلات اللجنة بخصوص التصرف في الأصول الموجودة بالمكتب كونها تتبع شركة لاب سويس بالإضافة إلى مطالبة الموظفين بصرف شهرين إجازة لكل موظف ولا توجد أي مستندات دالة على ذلك.

وأكدت اللجنة أنها غير مخولة بتسوية أو دفع أية مستحقات أو مطالبات كدفع فواتير الجوجل واشتراكات الانترنت عن فترات لاحقة.

وبحسب وثيقة أخرى فإن مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار وجه مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أكد خلالها أنه لاحظ على المدير العام عدم الالتزام بالعمل من المقر الرسمي للمحفظة بطرابلس بالاضافة إلى عدم وجود اجتماعات للإدارة التنفيذية وعدم تحقيق أي إيرادات حسب ما ورد في الميزانية التقديرية المعتمدة للعام 2018 وعدم متابعة أوضاع الشركات التابعة ووضع رؤية واضحة للشركات المتعثرة وعرضها على مجلس الإدارة.

ولاحظ مجلس الإدارة أيضا عدم متابعة تحصيل الديون ( وزارة المالية، صندوق الإستثمار الداخلي) بالإضافة إلى انعدام السيولة المالية مما تسبب معه عدم صرف مرتبات الموظفين وإيفاد متدربين من الخارج للتدريب بشركةFMCبريطانيا.

ولاحظ مجلس الإدارة أيضا عدم موافاته بتقارير دورية عن أداء الإدارة التنفيذية وعدم إتمام إجراءات التسجيل للشركات التي تم إعادة تشكيل مجالس إدارتها إلى جانب إبرام عقود لموظفين جدد بالمحفظة دون وجود تغطية مالية وعدم إدراجهم ضمن الميزانية التقديرية.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة في المذكرة الموجهة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنهم يخلون مسؤوليتهم مما قد يلحق باستثمارات محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار في ظل وجود المدير العام على رأس الإدارة التنفيذية باعتبار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار من قام بتكليفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

