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غوقة :أردوغان يستميت من أجل حماية الميليشيات في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق في ليبيا عبد الحفيظ غوقة إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستميت من أجل حماية الميليشيات الإسلامية المتطرفة في طرابلس ومنع تحرير المدينة”.

وأضاف  غوقة في تصريحات للعربية نت : “الآن أصبحت المسألة على المكشوف.. تركيا تريد للتيار الاسلامي أن يحكم الطوق على ليبيا، بعدما خسر في مصر وتونس وغيرها من الأماكن، الأتراك يستميتون لتمكين الإسلاميين”.

والعاصمة طرابلس، التي أعلن الجيش الليبي بدء عملية تحريرها من الميليشيات قبل أسابيع، هي آخر معقل لتنظيم الإخوان في ليبيا، مما يعني نهاية هيمنتهم على القرار السياسي والمالي في ليبيا، فور تحريرها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .اردوجان حاليا فى اسوأ حالاته بعد خسارة اسطنبول وارتفاع اصوات معارضيه داخل حزبه ومحاولتهم تشكيل حزب جديد يضم الرئيس التركى السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء السابق احسان اوغلو وبابا جان وهم شخصيات قوية ترفض سياسات اردوجان المعادية للجميع واما ان يغير سياساته الفاشلة او ينقسم حزبه ويفقد الاغلبية البرلمانية والعين الحمراء للجيش الوطنة صفعة جديدة له

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    • اردوجان غلبان ايه ياعنى لما امينة سيئة تركيا الاول تحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وتقولوا ان ثمنها يعادل مرتب زوجها السلطان فى 6 شهور لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

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