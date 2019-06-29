وزير الحكم المحلي يلتقي ممثل مدير البنك الدولي

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، ممثل مدير البنك الدولي مايكل شفير، على هامش اجتماع الأمس للتنسيقية الدولية بالعاصمة تونس.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، تناول الوزير عديد المواضيع المتعلقة بالميزانيات وآليات إعدادها والخدمات المصاحبة للبلديات، وما هي البرامج التي من شأنها حلحلة بعض المشاكل والمختنقات التي تواجهها البلديات من نقص في البنية الأساسية في مجال المعلوماتية التطبيقية في الجوانب المالية، بالإضافة إلى تسيير الموازنات للخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء وغيرهما.

كما بحث الوزير سبل بناء القدرات من أجل رفع كفاءة موظفي ودواوين البلديات في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع إلى جدول الأعمال المقترح للمنتدى الخاص بالحكم المحلي واللامركزية، الذي سيتم تنظيمه من قبل البنك الدولي وتحت إشراف وزارة الحكم المحلي، بمشاركة مختلف المنظمات الدولية بما يعزز ويحسن الأداء في هذا القطاع.

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