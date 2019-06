حجازي: تركيا تهدد مصالح مصر في ليبيا وموقف حفتر منها أحرجنا

مسؤول اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي: تركيا يهدد مصالح مصر في ليبيا

قال الفريق محمود حجازي مسؤول اللجنة المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي في تصريح صحفي أن تركيا تهدد المصالح المصرية في ليبيا والتي تعمل عليها منذ عام 2014 والتي تم التعهد مع السلطات الليبية في الشرق كعقود النفط والطاقة وإعادة الاعمار والعمالة وغيرها.

وأضاف أن أردوغان يدعم بشكل علني مباشر السلطات في طرابلس والمتمثلة في رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأبدى الفريق حجازي في ذات الوقت استغرابه من تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري وتهديده لأي طائرة مدنية تركية تخرج من وإلى تركيا عبر ليبيا، مضيفا أن الجانب المصري نصح المشير حفتر باتخاذ رد فعل ضد تركيا ولكن الخطوة التي اتخذها المشير ليست في محلها وأن تهديدات المسماري قد تصنف كتهديدات إرهابية، وأن مثل هذه التصريحات تحرج الجانب المصري الداعم للقيادة العامة.

