الحركة الشعبية تحمل قطر وتركيا مسؤولية تصفية الجرحى في غريان

انتقد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد عملية تصفية جرحى الجيش في مدينة غريان.

وأوضح سعيد في بيان له أن قوات حكومة الوفاق أقدمت يوم الأربعاء الماضي على الهجوم على مدينة غريان واقتحام المستشفى العام، وأعدمت جرحى القوات المسلحة العربية الليبية، في جريمة حرب بشعة تدينها كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف سعيد أن المنطقة “شهدت عمليات انتقامية استهدفت قتل كل من هو عسكري ودهس بعضهم بالسيارات، فيما طالت عمليات التنكيل والتعذيب والاعتقال وحرق المنازل العديد من المواطنين الداعمين للقوات المسلحة العربية الليبية”.

واعتبر سعيد أنما حدث في مستشفى غريان يبرهن “أن ما يسمى جيش حكومة الوفاق هو مجرد ميليشيات إرهابية اجرامية تمارس القتل والتنكيل والتعذيب والخطف ويستخف بالمواثيق والقوانين الدولية”.

أكد سعيد أن الحركة تستنكر “هذه العملية الإرهابية التي تكشف سوأة ما يسمى حكومة الوفاق … وسياساتها الإجرامية… وتعتبرها انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة مما يستدعي موقفاً أخلاقيا وقانونياً من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية لملاحقة قادة الميليشيات وعلى رأسهم السراج وجويلي وباشاغا وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية”.

وشدد سعيد على أن الحركة تحمل المسؤولية “لحكومات الدول الأجنبية التي تدعم الميليشيات، وعلى رأسها قطر وتركيا” معربا عن استغراب “الحركة الوطنية صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء هذه العملية الإجرامية الإرهابية” مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لجرائم الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها” .

وذكر سعيد أن”ما حدث في مدينة غريان من تقتيل وتنكيل في حق منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية والمواطنين الأبرياء على أيدي الميليشيات الإرهابية إنما هو امتداد لما حدث في عام 2011 من تصفيات الجرحى بمستشفى ابوسليم ومستشفى ابن سيناء بسرت وتصفية الأسرى بتاورغاء وبفندق المهاري بسرت، وتصفيات عدة للأسرى المعتقلين في سجون ميليشيات مصراته وطرابلس والزاوية وغريان وزواره وخاصة الجريمة النكراء في سجن الرويمي وغيرها، واستهداف الميليشيات للمتظاهرين السلميين في بنغازي وغرغور بطرابلس والقره بوللي والتفجيرات والاعتداءات على بوابات ومقرات القوات المسلحة في وشتاتة بترهونة وبوابة خشوم الخيل وقاعدة براك الشاطئ وبرسس والقبة وماجر والفقهاء وغيرها”.

ولفت سعيد إلى دعوة الحركة “أبناء الشعب الليبي لمزيد الالتحام مع القوات المسلحة العربية الليبية والوقوف معها على قلب رجل واحد ضد قوى الإرهاب والشر”.

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