وكيل «الشؤون الاجتماعية» يزور غريان ويبحث حصر النازحين والأضرار في ممتلكات المواطنين

زار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق عبد الناصر ميدي، مدينة غريان صباح اليوم السبت، للوقوف على أحوال المدينة، بعد سيطرة قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق عليها مؤخرا.

ووفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية، رافق ضمت الزيارة رئيس لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين المستشار ماجد بن صريتي، ومدير عام مركز الدراسات الاجتماعية التابع للوزارة هيثم عبد السلام المبروك، والمنسق الامني بالوزارة طارق الجعوبي.

واستهل «ميدي»، الزيارة بالاجتماع مع رئيس فرع الشؤون الاجتماعية غريان، بحضور وكيل المجلس البلدي غريان وموظفي الفرع، إذ ناقش الاجتماع الأوضاع الانسانية في المدينة ودور فرع الشؤون الاجتماعية في حصر النازحين والأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين نتيجة ما شهدته المدينة من مواجهات مسلحة، مؤكدا أن حكومة الوفاق ووزارة الشؤون لن تتأخر في دعم المدينة.

فيما أوضح المستشار ماجد بن صريتي، أن لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للفرع خصوصا الدعم الفني لإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية للأضرار التي لحقت بمواطني المدينة.

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