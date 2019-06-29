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المجلس الاستشاري: أي هجمات ضد أصدقائنا الأتراك سنجابهها بكل حزم وقوة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري بأن منع القوات المسلحة للطارات والسفن التركية وإيقاف المصالح التركية في ليبيا هو محاولة لتبرير ما وصفها بـ”الهزيمة في غريان” وإيجاد “ذرائع” إضافية لتدخلات الدول التي تساند القوات المسلحة على حد زعمهم.

المجلس الاستشاري عبر في بيان له إطلعت عليه المرصد عن استيائه الشديد وقلقه البالغ مما ستتسبب فيه مثل هذه التصريحات ، معتبراً أن هذه التصريحات التي وصفها بـ” الخطيرة ” بمثابة إعلان حرب على تركيا، وضرباً للعلاقات المشتركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات كثيرة وتشكل وارداتها منها نسبة كبيرة من إجمالي الواردات.

وأكد المجلس الاستشاري في بيانه بأنه علاقته مع تركيا مستمرة بناء على الاتفاقيات الثنائية بما يساهم في حل الأزمة ويضمن سلامة ورفاهية الشعب وسيادته حسب قولهم، مضيفاً :” أي أعمال عدوانية أو هجمات ضد أصدقائنا – وعلى رأسهم الأتراك – تعتبر إضرارا بأمننا القومي وسيتم مجابهتها بكل حزم وقوة”.

وأضاف المجلس في بيانه بأنه على تواصل مباشر مع حكومة الوفاق لأخد كافة الإجراءات ضد أي تهديد، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالالتزام بواجباتهم المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن وصفوهم بـ” المليشيات الإجرامية” (القوات المسلحة الليبية) .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • جعجعة على الفاضى ولو قلنا راس التركى بالف دينار فى مناطق سيطرة المليشيات سنجد من ينفذ ولو صاروخ ارض جو مر بجوار طائرة تركيا انسى ياخروف فالتركى جبان اردوجان حاليا فى اسوأ حالاته بعد خسارة اسطنبول وارتفاع اصوات معارضيه داخل حزبه ومحاولتهم تشكيل حزب جديد يضم الرئيس التركى السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء السابق احسان اوغلو وبابا جان وهم شخصيات قوية ترفض سياسات اردوجان المعادية للجميع واما ان يغير سياساته الفاشلة او ينقسم حزبه ويفقد الاغلبية البرلمانية والعين الحمراء للجيش الوطنة صفعة جديدة له

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  • شر البلية ما يضحك فلولا تدخل اردوجان لتم سحقكم بالكامل باعتراف اردوغان الذى قال انه تدخل لعمل التوازن للقوة الكبيرة للجيش الوطنى فانتم بدونه نكرة والتركى جبان عندما يعرف انه فى خطر سيرحل واذا رحل سترحلوا معه ونستريح من شركما

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    • .لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

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