إزالة “المسميات التركية” من شوارع بنغازي

شرع جهاز الحرس البلدي بنغازي في إزالة جميع المسميات التركية من على لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات، في مدينة بنغازي.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي بصفحته في “فيسبوك”، السبت، إن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشأن عدم التعامل مع تركيا، مشيرا إلى أن أصحاب المحال استجابوا وبدأوا في إزالة اللافتات فورا.

وكان الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا، مضيفا أن القوات الجوية ستستهدف أي نقطة تركية على الأراضي الليبية.

وأرجع المسماري السبب في ذلك لما وصفه بــ “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي، منوها إلى أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان.

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