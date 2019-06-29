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إزالة “المسميات التركية” من شوارع بنغازي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع جهاز الحرس البلدي بنغازي في إزالة جميع المسميات التركية من على لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات، في مدينة بنغازي.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي بصفحته في “فيسبوك”، السبت، إن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشأن عدم التعامل مع تركيا، مشيرا إلى أن أصحاب المحال استجابوا وبدأوا في إزالة اللافتات فورا.

وكان الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا، مضيفا أن القوات الجوية ستستهدف أي نقطة تركية على الأراضي الليبية.

وأرجع المسماري السبب في ذلك لما وصفه بــ “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي، منوها إلى أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اردوغان غلبان زوجته مغلباه ايه ياعنى لما امينة سيئة تركيا الاول تحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وتقولوا ان ثمنها يعادل مرتب زوجها السلطان فى 6 شهور لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

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