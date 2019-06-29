“داخلية الوفاق” ترد على تصريحات المسماري

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق.

واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته السبت، تصريحات الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بشأن استهداف المصالح التركية في ليبيا بأنها “غير مسؤولة”.

وطمأنت الوزارة كل رعايا الدول الأجنبية بمن فيهم المواطنون الأتراك العاملون داخل ليبيا والشركات والمؤسسات بأنها ستضمن سلامتهم آخذة في الاعتبار هذه التهديدات بمحمل الجد.

وأكدت الوزارة أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية مصالح ورعايا الدول الشقيقة وفق الأعراف الدولية المعمول بها.

وكان الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا.

وأرجع المسماري هذه الخطوة لما وصفه بــ “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي، منوها إلى أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان.

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