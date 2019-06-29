اخبار ليبيا الان

“داخلية الوفاق” ترد على تصريحات المسماري

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق.

واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته السبت، تصريحات الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بشأن استهداف المصالح التركية في ليبيا بأنها “غير مسؤولة”.

وطمأنت الوزارة كل رعايا الدول الأجنبية بمن فيهم المواطنون الأتراك العاملون داخل ليبيا والشركات والمؤسسات بأنها ستضمن سلامتهم آخذة في الاعتبار هذه التهديدات بمحمل الجد.

وأكدت الوزارة أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية مصالح ورعايا الدول الشقيقة وفق الأعراف الدولية المعمول بها.

وكان الناطق الرسمي بالجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إن القيادة العامة أصدرت أوامرها بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا.

وأرجع المسماري هذه الخطوة لما وصفه بــ “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي، منوها إلى أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • واضح انكم تتنفسون الكذب واسماء العسكريين الاتراك موثقة ومنشورة بصور هوياتهم الشخصية وقد سبق ان انكرتم وجود طيارين مرتزقة وبعد ان اصبح الطيار حرا فهو لا يكذب ونقل الحقيقة التى تثبت انكم دائما كاذبون ومنافقون فى الدرك الاسفل من النار اما عن الاتراك فﻻا تستطيع انت ولا الجيش التركى ان تحميهم من الغضب الشعبى فهم كالاحتلال الايطالى سيقاوم بكل السبل مع القوات الخاصة للقبض علة اى مجرم لا يرحل فورا قبل ان يرحل فى تابوت غدا

    رد

  • ايه ياعنى لما امينة سيئة تركيا الاول تحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وتقولوا ان ثمنها يعادل مرتب زوجها السلطان فى 6 شهور لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

    رد

    • سيادة الوزير المفوض ردك على المسماري ينزل من مستواك. خليه ينبح مثل الكلب الليبيين عارفينه كويس كويس

      رد