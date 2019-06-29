واشنطن تُعلّق على “أسلحتها في ليبيا”.. وتدعو لـ”حل سياسي”

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” ليل اليوم السبت تصريحات منسوبة إلى مسؤول لم تسمه في وزارة الخارجية الأميركية، إذ نسبت الوكالة الفرنسية إلى وزارة الخارجية القول إن واشنطن تتحقق من صحة المعلومات المتداولة منذ فجر يوم السبت، عن وجود أسلحة أميركية، وحديثة الصنع اِسْتُخْدِمت في القتال الدائر في ليبيا، إذ لفتت التصريحات إلى أنه من أجل العمل لعودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا فإنه يجب عودة المسار السياسي في ليبيا، فيما لفت البيان أيضا إلى أن نجاح مهمة ووساطة المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة يجب أن يعتمد على تحقيق وقف لإطلاق النار في العاصمة طرابلس ومحيطها، وتقديم الدعم الدولي لمهمة البعثة الأممية في ليبيا.

ويأتي بيان وزارة الخارجية الأميركية في ظل موقف أميركي متوازن من الصراع الدائر في ليبيا، فيما لم تُطوّر الولايات المتحدة الأميركية رغم اقتراب العام الأخير من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي مقاربات سياسية أو عسكرية للحل السياسي أو العسكري في ليبيا، إذ واظبت الولايات المتحدة الأميركية على حضور الاجتماعات واللقاءات الدولية بشأن ليبيا لكن بتمثيل دبلوماسي منخفض تماما، رغم حرصها على التواصل مع كل الأطراف السياسية في ليبيا.

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