المسماري: كبّدنا قوات الوفاق خسائر فادحة

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن قرار القيادة العامة ضد تركيا يأتي لأن الأخيرة أصبحت طرفا رئيسيا في المعركة وتوفر الدعم الكامل لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف المسماري، أن هناك عسكريون أتراك يشاركون الآن مع قوات الوفاق في المعركة، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة أنه سيقدم كل الدعم لحكومة الوفاق لمنع تقدم الجيش نحو طرابلس.

وبشأن العمليات العسكرية في طرابلس، أكد المسماري أن قوات الجيش أفشلت محاولة لتقدم قوات الوفاق في محور عين زارة وادي الربيع وتم تكبيدها خسارات كبيرة، كما نفذ الجيش ضربات جوية دقيقة ليلة أمس على عدة مواقع في غريان، ويواصل الغارات الليلة.

وذكر المسماري أن الجيش الوطني يعتبر دخول طرابلس يعد هدفا رئيسيا وسيتم تحقيقه قريبا، لافتا إلى أن المعركة بدأت في 2014 ولا تزال مستمرة حتى يتم القضاء على التشكيلات المسلحة في البلاد.

وبشأن أحداث مدينة غريان، أكد المسماري أن جرحى الجيش في غريان تمت تصفيتهم بالرصاص والطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات، حيث أظهر تقرير الطبيب الشرعي ذلك.