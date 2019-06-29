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سلامة: تسلمنا مبادرات من حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بمبادرات سياسية تسلمها من المشير خليفة حفتر وقبلها من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأطراف أخرى.

وقال سلامة، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية من روما، السبت، حول المبادرات الأخيرة، إنه إلى جانب المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق: «فإننا في البعثة الأممية تسلمنا كذلك مبادرة من المشير خليفة حفتر، كما أن هناك آخرين تقدموا بمبادرات سياسية».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ايه ياعنى لما امينة سيئة تركيا الاول تحمل شنطة يد ثمنها 50 الف دولار وتقولوا ان ثمنها يعادل مرتب زوجها السلطان فى 6 شهور لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

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