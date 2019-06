رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بمبادرات سياسية تسلمها من المشير خليفة حفتر وقبلها من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأطراف أخرى.

وقال سلامة، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية من روما، السبت، حول المبادرات الأخيرة، إنه إلى جانب المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق: «فإننا في البعثة الأممية تسلمنا كذلك مبادرة من المشير خليفة حفتر، كما أن هناك آخرين تقدموا بمبادرات سياسية».

The post سلامة: تسلمنا مبادرات من حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية