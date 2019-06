انتقد سفير ليبيا الأسبق في تشاد قرين صالح، عملية قتل جرحى الجيش في مستشفى مدينة غريان.

وقال صالح في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ما فعلتموه في مستشفى غريان هو نفس الجريمة التي فعلتموها في عام 2011 وهي زهق أرواح الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة”.

