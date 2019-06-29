الناطق العسكري: معركتنا مستمرة حتى يتم القضاء على المليشيات

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن المعركة مستمرة حتى يتم القضاء على المليشيات المسلحة.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، إن المليشيات تعرضت لهزيمة كبيرة في محور عين زارة ووادي الربيع وتم سحقها وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار المسماري، إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات على مواقع المليشيات في غريان كبدتها خسائر فادحة.

كما أكد أن القوات المسلحة صدّت هجومًا للميليشيات بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس.

وقال المسماري، إن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أي إرهابي في غريان، مشيرًا إلى وجود عسكريين نظاميين يشاركون المليشيات في العمليات العسكرية بطرابلس.

وأعرب المسماري، عن استغرابه من صمت البعثة الأممية في ليبيا حول جريمة تصفية جرحى القوات المسلحة داخل مستشفيات غريان.

وكشف المسماري، أن القوات المسلحة توصلت لأسماء بعض عناصر المليشيات التي قامت بتصفية جنود الجيش في غريان.

وشدد المسماري، على أن القوات المسلحة لا تعمم الخيانة على مدينة أو منطقة بعينها، مشيرًا إلى أن كل مدينة بها الخيرون والخونة.

وتعرض جنود تابعين للقوات المسلحة للتصفية على يد المليشيات المسلحة داخل مستشفيات غريان.

وأثبتت تسجيلات مصورة ظهور عدد من الجرحى داخل مستشفيات غريان وهم أحياء، لكن بعدها تبين أنهم من بين القتلى الذين وصلوا إلى مدنهم وعددهم نحو 40 شهيدًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية