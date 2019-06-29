اخبار ليبيا الان

“الرئاسي” يدين توعّد الجيش للمصالح التركية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان المجلس الرئاسي أوامر القيادة العامة للجيش الوطني بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا.

وعبّر الرئاسي في بيان مساء السبت، عن استنكاره لأوامر القيادة العامة، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها في ليبيا.

واعتبر المجلس الرئاسي تلك الأوامر “دعوة للفتنة والكراهية وترويعا للناس وتحريضا للقتل على الهوية، وتسبب كوارث جسيمة”، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتوضيح موقفهما من هذه التصريحات.

يشار إلى أن أوامر القيادة العامة جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، مبينا أن هذه الأوامر تأتي بسبب “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي.

وأكد المسماري أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لماذا تحقدوا على امينة زوجة سى السئ اردوغان مع انها شاطرة جدا فى التوفير من مصروف زوجها لتشترى هذه الشنطة التى تقول انها تساوى مرتبه فى 6 اشهر كفاية حقد فهى توفر من مرتب زوجها لو قلنا 10 الاف دولار توفر حوالى مليار دولار فى الشهر بعد كل نفقات المنزل ولما لا وزوج بنتها وزير المالية وزمته يوك ويعطيها ما تريد فمفتاح الخزانة العامة معاه وسمعنا عن اختفاء 20 مليار من المصرف التركى مين يقدر يتكلم سيحبس ويتهم بالمشاركة فى الانقلاب وانه من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن وبالطبع وزارة المالية التركية فى يد امينة عفوا فى شنطة يد امينة

    رد

    • اترك اعراض الناس وازواج الناس وبنات الناس واخوات الناس هذا والله خير لك لعل الله يشفيك مما اصابك

      رد