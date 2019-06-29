“الرئاسي” يدين توعّد الجيش للمصالح التركية

أدان المجلس الرئاسي أوامر القيادة العامة للجيش الوطني بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، وبإيقاف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا.

وعبّر الرئاسي في بيان مساء السبت، عن استنكاره لأوامر القيادة العامة، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها في ليبيا.

واعتبر المجلس الرئاسي تلك الأوامر “دعوة للفتنة والكراهية وترويعا للناس وتحريضا للقتل على الهوية، وتسبب كوارث جسيمة”، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتوضيح موقفهما من هذه التصريحات.

يشار إلى أن أوامر القيادة العامة جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، مبينا أن هذه الأوامر تأتي بسبب “تدخلات تركيا وأردوغان” في الشأن الليبي ودعمها لقوات الوفاق بالعتاد والغطاء الجوي.

وأكد المسماري أن سلاح الجو التركي هو من قام بقصف المقرات العسكرية التابعة للجيش الوطني في غريان.

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