عاجل.. مجلس النواب الليبي يُعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام

طبرق 30 يونيو 2019 (وال)- أعلن مجلـس النــواب الليبــي السبت، الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام، حداداً على أرواح من وهبوا الوطن أرواحهم الطاهرة لينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار، وتحريره من الإرهاب والتطرف وعصابات الإجرام الجبانة.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – نعى فيه مجلـس النــواب الليبــي، شُهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والشرطة في حربنا على الإرهاب والتطرف، والمليشيات المارقة الخارجة عن القانون، الذين أخذوا غيلةً من قبل مليشيات وعصابات الإجرام بمدينة غريان، المدعومة من قبل حكومة السراج وتركيا وقطر. (وال- طبرق) أ م/ ر ت

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