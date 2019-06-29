معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور عبد السلام البدري يدين الهجوم الإرهابي الجبان على جرحى القوات المسلحة بمستشفى غريان

بنغازي 30 يونيو 2019 (وال)- أدان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والوزير المفوض لبنغازي، الهجوم الإرهابي الجبان على جرحى القوات المسلحة في مستشفى غريان.

وأستنكر الدكتور عبد السلام محمد البدري – في بيان رقم (1) لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجوم الإجرامي الإرهابي الغادر والجبان على أبناء قواتنا المسلحة العربية الليبية، ورجال أمننا الشرفاء الذين استهدفهم الحشد الميليشياوي الإرهابي المدعوم من حكومة لا وفاق المرفوضة من جملة الليبيين وتركيا.

وقال الدكتور عبد السلام محمد البدري إن “تصفية جنودنا الأشاوس المرابطين على حماية أهلنا في غريان بدم بارد، وهم يتلقون العلاج في المستشفيات، يُعد جريمة حرب ومخالفة صريحة لكافة الأديان والقوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب”.

وتابع الدكتور عبد السلام محمد البدري : “إنني أترحم على الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة لأجل أمن الوطن وكرامته، وتطهير كل شِبر فيه من دنس هؤلاء الأوباش الذين عاثوا في الأرض فسادًا، وأسأل الله تعالى أن يمن بشفائه العاجل على الجرحى، وأن يسر قلوبنا قبل عيوننا بعودة المفقودين”.

وتابع الدكتور عبد السلام محمد البدري : “هذا الهجوم الغادر والجبان ما كان ليكون، لولا خيانة عدد من أبناء جلدتنا الذين أمن الجيش على ظهره في كنفهم، ولم يتوقع أن تأتيه الضربة الموجعة منهم، وكذلك ما كان ليكون لولا الدعم التركي والقطري الحالم بجعل ليبيا إمارة تابعة لهما، ولكن هيهات وهيهات، وإنني على يقين تام أن نصر الله لنا بات قريبًا، وأنه كلما أسرف العدو في القتل، قويت شوكتنا وصلب عودنا ورددنا الضربة بضربات موجعة تقصم ظهر العدو”.

وأوضح الدكتور عبد السلام محمد البدري أن “هذا الهجوم الغادر والجبان لن يزيدنا إلا صلابة وعزة وفخر، ولم يبن لنا إلا مجد وتاريخ يروى لأحفاد الأحفاد عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ورابطوا للجهاد بأموالهم وأنفسهم وجادوا بها لأجل أن تكون ليبيا واحدة موحدة وآمنة مطمئنة”.

وأضاف الدكتور عبد السلام محمد البدري : “هنيئًا لكن يا أمهات الشهداء وزوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بهذا المجد، وهنيئًا لنا بهذا الجيش المظفر الذي يحمي الحمى، ويواصل الليل بالنهار لأجل أن نكون آمنين في أنفسنا وأموالنا وأولادنا ووطننا، ونؤكد قول الله عز وجل ( إن الله لا يهدي كيد الخائنين ). (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال