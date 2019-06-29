البرلمان يُعلن الحداد على ضحايا الجيش في غريان

أعلن مجلس النواب الحداد ثلاثة أيام، بعد الحادثة التي تعرّض لها جرحى الجيش الوطني في مدينة غريان، من عمليات انتقامية على أيدي قوات الوفاق، داخل مستشفى غريان، بعد دخولهم للمدينة.

ووصف المجلس في بيان له، قوات الوفاق، بالعصابات الإجرامية، المدعومة من حكومة الوفاق وتركيا وقطر، بعد أن تعاملت مع جرحى الجيش بأفعال انتقامية، داخل المستشفى في غريان.

وفي وقت سابق يوم أمس، طمأن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أهالي مدينة غريان وضواحيها الذين قال إنهم وقفوا بمحض إرادتهم للقوات المسلحة وهي تقطع آلاف الكيلومترات تنفيذاً لمهامها.

وشدد المُشير في بيان صادر باسم القائد العام على أن الرد سيكون قاسياً ابتداءً من اليوم على ما وصفه بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم البيوت بمدينة غريان.

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