إدارة مستشفى الهضبة العام: جاهزين لتقديم الخدمات للمواطنين                           

أعلنت إدارة مستشفى الهضبة العام، عن جاهزيته لاستقبال المواطنين، بعد توفير الإمكانيات اللازمة لهُ من قِبل وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وأوضح مدير المستشفى، سالم أبوقصة، أن أزمة نقص عناصر التمريض والفنيين، قد تمّ إيجاد الحلول لها، من خلال إقرار العمل الإضافي.

وأشار أبوقصة أن وكيل عام الوزارة، محمد هيثم عيسى، قد أجرى زيارة للمستشفى، لمتابعة سير العمل ولقاء الأطباء والاستشاريين، لبحث الحلول التي يواجهونها أثناء آداء عملهم.

وقدّمت وزارة الصحة، وحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي، إضافة إلى 6 أجهزة مراقبة وظائف خاصة بالعمليات، و7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاصة بالعناية و5 أجهزة دعم تنفّس خاصة بحديثي الولادة و6 أجهزة تنفّس للكبار والأطفال، إضافة إلى معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي.

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