وفد من اليونيسيف يزور مركز إيواء للنازحين في أبوسليم

قام وفدا من منظمة اليونيسيف، بزيارة مركز إيواء النازحين ببلدية أبوسليم، بمدرستي بدر الكبرى وعمر الخطاب، للاطلاع على أوضاع النازحين والأطفال على وجه الخصوص.

ونشرت مفوضية الكشافة والمرشدات في أبوسليم، صورا عبر صفتحها الرسمية، على الفيسبوك، تظهر زيارة الوفد، الذي التقى بالأطفال وتفقّد الأماكن التي يقيم فيها النازحين، من مناطق التي تشهد الاشتباكات المسلحة.

وفي ملف متابعة حراك المفوضية، ناقش القائد العام للكشافة التونسية القائد وحيد العبيدي مع وفد عن الحركة العامة للكشافة والمرشدات الليبية، يتقدمهم القائد العام القائد الدكتور فرج محمد بن سليم، الأوضاع التي تشهدها ليبيا، وملف التعاون بين المفوضية التونسية والليبية، في شتّى المجالات التي تعمل عليها الكشافة والمرشدات.

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