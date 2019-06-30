“الوفاق الليبية”: لا يوجد عسكريين أجانب في المناطق التي نسيطر عليها

نفت حكومة الوفاق الليبية، غربي البلاد، تصريحات متحدث الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، حول وجود عسكريين أتراك بمناطق سيطرتها.

وقالت، في بيان اليوم السبت 29 يونيو /حزيران: “هذا الأمر محاولة لتشويه صورتها في المعارك، التي تخوضها ضد الجيش الليبي في طرابلس”.

وقال البيان: “حكومة الوفاق تنفي بشكل قاطع هذه الإشاعات والادعاءات بخصوص وجود عسكريين أجانب أو من الجنسية التركية داخل الأراضي الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق”.

وتابع: “هذه الإشاعات تأتي ضمن خطة ممنهجة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات، التي تبذلها قوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق في معركتها للدفاع عن العاصمة طرابلس”.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة دون طيار تركية جنوب طرابلس، أمس الجمعة 28 يونيو، مشيرا إلى أنها حاولت استهداف مواقع قواته.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي كان قد أسقط في 7 مايو الماضي طائرة إف 1 تابعة لحكومة الوفاق يقودها أحد المرتزقة من الجنسية الأمريكية ، وجرى مؤخرا تسليه لبلاده.

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