“النواب الليبي” يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي، الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، على أرواح الضحايا، الذين تم تصفيتهم في مدينة غريان جنوب غربي طرابلس، خلال الهجوم الأخير، الذي شنته قوات حكومة الوفاق وسيطرتها على المدينة.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي يوم السبت 29 يونيو / حزيران: “مجلـس النــواب الليبــي يعلن الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام حدادا على أرواح من وهبوا الوطن أرواحهم الطاهرة لينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار وتحريره من الإرهاب والتطرف وعصابات الإجرام الجبانة”.

وقال البيان: “نعى مجلس النواب شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والشرطة في حربه على الإرهاب والتطرف والمليشيات المارقة الخارجة عن القانون الذين أخذوا غيلة من قبل مليشيات وعصابات الإجرام بمدينة غريان المدعومة من قبل حكومة السراج وتركيا وقطر”.

واتهم الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، قوات حكومة الوفاق الليبية، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقرا لها، بتصفية أسرى من قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

وبحسب البيانات الرسمية وصل إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الجمعة، ما يقارب عن 40 قتيلا، فيما تقول وزارة الصحة في حكومة الوفاق إن الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى غريان، وإنه لم يتم تصفية الأسرى أو الجرحى.

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