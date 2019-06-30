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حكومة الوفاق الليبية ترد على دعوة حفتر لإسقاط الطائرات التركية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وأكد المجلس الرئاسي الليبي رفضه لهذه التهديدات، محملا المسؤولية كاملة لقيادة “الجيش الوطني الليبي عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية”.

وأشار المجلس في بيانه أن التهديدات هي دعوة للفتنة والكراهية وترويع الناس، وتحريض على القتل على الهوية، مشيرا إلى أن ذلك سيسبب كوارث جسيمة.

كما اعتبر البيان أن الدعوة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المجلس الرئاسي البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع المدني إلى أن بيان موقفهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، واتخاذ مواقف واضحة حيالها.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • انتم فى حماية المرتزقة الاتراك وباشاغا والى طرابلس من اصل تركى ومع ذلك لن يستطيع احد ان يحمى هؤﻻء الجبناء من غضب الشعب الليبى وجيشه العظيم وحربه لتحرير البلاد من هذا البلاء وحثالة المجتمع المتعاونة معهم من الاخوان المفلسين الذين بنهبون ثروات الشعب الليبى وينفقونها على المليشيات الاراهبية فى كل مكان وسط صمت دولى على جرائمهم الداعشية البشعة فى غريان طالما ان هذا بعيد عن دولهم لكن اذا استمر صمتكم ستنتقل هذه الجرائم الة قلب اوربا بتمويل من ثروة الشعب الليبى ووقتها لا تلوموا الا انفسكم فبعد ان حطمتم الجيش الليبى من قبل دفعتم الثمن عمليات ارهابية فى وسط مدنكم ومن الممكن ان تعود فى ظل دعمكم للارهاب الحالى فى طرابلس

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  • اقسم بالله إلا جايتكم مسحة يا مليشيات الإرهاب والإنقسام والغدر والخيانة .. العمل الآن في الذروة ، والساحة ستتكلم

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  • لا يوجد اي مستندات او ادلة لدى الجيش بهذا الكلام ام انهم يريدون تغطية الهزيمة والاسلحة الامارتية التي تم ضبطها.

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    • هزيمة شني يا عربي أجرب ، الهزيمة والنصر تكون في الحرب ، مش بالخيانة ، واليوم اغتالوا واحد في الزاوية من المؤيدين للجيش ، الله لا تربحكم كمشة خونة غدارين ، اللهم لا تنهي هذه الحرب إلا بعد انتهاء أرواح هؤلاء

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