أعيان ومشائخ قبيلة الدرسة يستنكرون جريمة مستشفى غريان وينددون بالتدخل التركي

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفدا من عمد ومشائخ وأعيان قبيلة الدرسة الذين عبروا أثناء اللقاء الذي عقد أمس السبت بمدينة القبة دعمهم لمجلس النواب ووقفهم ودعمهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي ثمن أعيان ومشائخ قبيلة الدرسة التضحيات المتواصلة لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والعصابات المارقة التي استنزفت ثروات البلاد وأهدرتها في عملياتها الإجرامية التي استهدفت المدنيين والعسكريين.

كما استنكر وفد قبيلة الدرسة جرائم التصفية الجسدية التي حدثت في مدينة غريان، منددين بالتدخل التركي السافر في شؤون البلاد ودعمها للجماعات الإرهابية بالأسلحة والمرتزقة.

وطالب وفد قبيلة الدرسة بعقد اجتماع لقبائل برقة ودعوة كل القبائل في ليبيا لعقد اجتماعات مماثلة لدعم مجلس النواب ومساندة القوات المسلحة ووقف التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية