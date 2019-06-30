“صحة المؤقتة” تعلن رفع حالة التأهب

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المُؤقتة، الأحد، رفع حالة التأهب والاستعداد بالمُستشفيات والمراكز الطبية الواقعة في مُحيط العاصمة وبنغازي وضواحيها، استعداداً للتعامل مع أي طارئ.

وشدد وزير الصحة الدكتور سعد عقوب على ضرورة استعداد الأطقم الطبية العاملة داخل هذه المراكز الطبية طيلة الفترة القادمة وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مُستعجلة.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات الجيش الوطني منذ نحو يومين في مستشفى غريان وأودى بحياة عشرات العناصر.

وبحسب الوزارة، فإن المستشفيات والمراكز الطبية المعنية برفع حالة التأهب ستتواصل بشكل مباشر مع غرفة العمليات والطوارئ التابعة للوزارة للحصول على التسهيلات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمُصابين والمرضى.

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