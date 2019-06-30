المسماري: سلاح الجو نفذ غارات دقيقة على غريان ومحيط طرابلس

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ مؤكدا أن الجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو مستمرة، موضحا أن القوات الجوية نفذت غارات دقيقة على الجماعات الإرهابية في غريان، ومحيط طرابلس.

وكشف الناطق باسم القيادة العامة، أن القوات كبدت من وصفها بالمليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في منطقتي عين زارة، ووادي الربيع، جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

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