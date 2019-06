الشاطر يكشف لـ” المتوسط” حقيقة المفاوضات بين الجيش والوفاق

خاص المتوسط/ حنان منير:

نفى عضو المجلس الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، الأخبار المتداولة بشأن بمحاولة تقريب وجهات النظر بين قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج.

وأكد الشاطر في تصريح خاص لـ “المتوسط”، الأحد، أنها ” أخبار غير دقيقة وغير موثقة من مصادر رسمية ولذلك فهي تندرج تحت بند حملات التشويش”

وأشار الشاطر إلى أن البعثة الأممية تسعى لتقريب وجهات النظر بين السراج وحفتر، واختزال الأزمة الليبية في شخصين اثنين فقط هما مجرد موظفين في الدولة الليبية وتهميش إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع لن يحقق استقرارا للدولة الليبية وإنما يفاقم تعقيداتها”

وأكد الشاطر، أن ” البعثة الأممية أصبحت في رأي الأغلبية من الليبيين مشكلة تسعى لتعقيد الأمور وليس تيسيرها، وحتى ولو نجحت البعثة في تقريب المسافات بينهما فلن يكون حلا قابلا للتنفيذ وسوف تتوالد مشكلات جديدة “

وتابع الشاطر ” اعتقد أن مرحلة الاتفاق على عقد ملتقى جامع قد انتهت ولم يعد مثل هذا اللقاء مقبول أو مضمون النتائج وقادر على فرض حل”، داعيا ” البعثة الأممية أن تعود إلى ميثاق الأمم المتحدة وتطبق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تصدير السلاح وتسمي الدول التي تعتدي على سيادة الدولة الليبية”

وأضاف الشاطر ” البعثة الأممية أصبحت مثل الدلال الذي ينادي بأعلى صوته عن بضاعة للبيع، لم تدرك أن ليبيا ليست للبيع وعندها رجال يحمونها ويمنعون بيعها.

