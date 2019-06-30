المحجوب: جريمة غريان ستكون دافعاً لنا لتحرير ليبيا من الميليشيات

ليبيا – علق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب عن ما حدث من جرائم تصفية جرحى الجيش في المستشفى المركزي وقتل أعوان الأمن بعد القبض عليهم.

المحجوب أشار في تصريح لصحيفة البيان إلى أن تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق عدد من مؤيدي الجيش وحرق منازل سكان محليين بسبب دعمهم للجيش ستكون الدافع لتحرير ليبيا من تلك المليشيات.

يشار الى ان مجموعك عمليات المنطقة الغربية قد اكدت قيام قوات اسامة الجويلي بارتكاب جريمة حرب وتصفية جرحى القوات المسلحة الدين كانوا يتلقون العلاج بمستشفى مدينة غريان ، محملةً دولتي قطر وتركيا مسؤلية هذه الجريمة ودعم من نفذها بالسلاح والافراد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية