المتوسط:

بحث عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري “، مع رئيس الأركان بقوات الوفاق “محمد الشريف”، الوضع العسكري في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الشريف استعرض أمام العماري الوضع في مدينة غريان، واستلام رئاسة الأركان للمقرات العسكرية التابعة لها في المدينة وما حولها.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء إلى تأمين الأسلحة والعتاد الحربي الذي تم العثور عليه في غريان.

واتفق الطرفان، على تنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الدول التي تخرق الحظر وتساهم في إراقة الدم الليبي.

The post “عماري” يبحث مع رئيس أركان الوفاق تطورات الأوضاع في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية