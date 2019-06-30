تفكيك قذيفة سقطت على عين زارة بطرابلس

المتوسط:

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من انتشال وتفكيك قذيفة سقطت على منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن القذيفة كانت من نوع هاوزر شديدة الانفجار.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

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