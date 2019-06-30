اخبار ليبيا الان عاجل

(بالفيديو) كتيبة صقور الصحراء تتجه إلى مدينة غريان استعدادا لتحريرها

تم النشر منذُ 20 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

 

القطرون-العنوان

توجهت كتيبة صقور الصحراء لحماية الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للقوات المسلحة إلى مدينة غريان استعدادا إلى تحرير مدينة غريان من مجموعات الوفاق المسلحة.

وبحسب كتيبة طارق بن زياد المقاتلة |انطلقت كتيبة صقور الصحراء من مدينة القطرون متجهة إلى مدينة غريان استعداد لعملية الاقتحام.

القطرون أسود التبوكتيبة صقور الصحراء لحماية الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية تتجه نحو مدينة غريان استعداد لإقتحامها #كتيبة_طارق_زياد_المقاتلة

القطرون أسود التبوكتيبة صقور الصحراء لحماية الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية تتجه نحو مدينة غريان استعداد لإقتحامها #كتيبة_طارق_زياد_المقاتلة

Posted by ‎كتيبة طارق بن زياد المقاتلة‎ on Saturday, June 29, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك