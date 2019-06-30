(بالفيديو) كتيبة صقور الصحراء تتجه إلى مدينة غريان استعدادا لتحريرها

القطرون-العنوان

توجهت كتيبة صقور الصحراء لحماية الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للقوات المسلحة إلى مدينة غريان استعدادا إلى تحرير مدينة غريان من مجموعات الوفاق المسلحة.

وبحسب كتيبة طارق بن زياد المقاتلة |انطلقت كتيبة صقور الصحراء من مدينة القطرون متجهة إلى مدينة غريان استعداد لعملية الاقتحام.

القطرون أسود التبوكتيبة صقور الصحراء لحماية الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية تتجه نحو مدينة غريان استعداد لإقتحامها #كتيبة_طارق_زياد_المقاتلة

القطرون أسود التبوكتيبة صقور الصحراء لحماية الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية تتجه نحو مدينة غريان استعداد لإقتحامها #كتيبة_طارق_زياد_المقاتلة Posted by ‎كتيبة طارق بن زياد المقاتلة‎ on Saturday, June 29, 2019

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