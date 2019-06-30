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“منظومة الحساونة” تتعرض لاعتداء جديد من قبل مجهولين

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تعرضت مساء أمس السبت 29 -6- 2019 محطه (455) إلي إعتداء وعبث من قبل مجهولين، أسفر عن تسرب كميات كبيره من المياه  محاولة منهم  لعمل وصلة غير شرعية.

وسيباشر الفريق الفني للصيانه اليوم الأحد 30-6-2019 أعمال الصيانه لإيقاف التسرب .

وناشدوا كافة المجالس البلديه والسلطات الشرطيه والأمنيه  بالمدن والمناطق الواقعه علي المسار الأوسط  سرعة التعاون من أجل المحافظه علي المسار  الأوسط  ومعاقبة المعتدين .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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