المتوسط:
تعرضت مساء أمس السبت 29 -6- 2019 محطه (455) إلي إعتداء وعبث من قبل مجهولين، أسفر عن تسرب كميات كبيره من المياه محاولة منهم لعمل وصلة غير شرعية.
وسيباشر الفريق الفني للصيانه اليوم الأحد 30-6-2019 أعمال الصيانه لإيقاف التسرب .
وناشدوا كافة المجالس البلديه والسلطات الشرطيه والأمنيه بالمدن والمناطق الواقعه علي المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظه علي المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .
The post “منظومة الحساونة” تتعرض لاعتداء جديد من قبل مجهولين appeared first on صحيفة المتوسط.
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