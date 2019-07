“منظومة الحساونة” تتعرض لاعتداء جديد من قبل مجهولين

المتوسط:

تعرضت مساء أمس السبت 29 -6- 2019 محطه (455) إلي إعتداء وعبث من قبل مجهولين، أسفر عن تسرب كميات كبيره من المياه محاولة منهم لعمل وصلة غير شرعية.

وسيباشر الفريق الفني للصيانه اليوم الأحد 30-6-2019 أعمال الصيانه لإيقاف التسرب .

وناشدوا كافة المجالس البلديه والسلطات الشرطيه والأمنيه بالمدن والمناطق الواقعه علي المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظه علي المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين .

