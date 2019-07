“بلدي الخمس” يطالب الأمن بالتدخل لإيقاف اعتداءات المزارعين علي أنابيب نقل المياه

المتوسط:

قام بعض المزارعين بأعمال الحفر والإعتداء أمس السبت علي خط المياه بالمسار الشرقي بطريق مصنع الألبان بالخمس الأمر الذي يؤدي إلي انقطاع المياه عن مدينة الخمس .

وناشد المجلس البلدي بمدينة الخمس والجهات الأمنيه والشرطيه سرعة التحرك لإيقاف هذه الاعتداءات التى يقوم بها بعض المزارعين علي أنابيب نقل المياه بطريق مصنع الألبان الخمس بتوصيل وصلات غير شرعيه وحتي لا يتعرض الإمداد المائي إلي مدينة الخمس إلي الإيقاف وتأثيرها الكبير علي باقي المدن.

