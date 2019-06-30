جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الإفريقية اسطنبول 07:30 رحلة الذهاب بدون ركاب

البراق اسطنبول 09:40 رحلة الذهاب بدون ركاب

الليبية تونس 09:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الإفريقية تونس 17:00

البراق طرابلس 18:10

الليبية الكفرة 19:30

البراق تونس 17:00 رحلة إضافية

الراحلة اسطنبول 21:15 رحلة الذهاب بدون ركاب

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:30

الإفريقية اسطنبول 15:40

ليبيا للطيران الإسكندرية 16:10

البراق اسطنبول 15:40

الليبية الإسكندرية 17:00

البراق طرابلس 17:10

الراحلة تونس 18:45

الإفريقية تونس 21:30

البراق تونس 22:00 رحلة إضافية

الليبية الكفرة 23:30

ملاحظة: جميع رحلات اسطنبول بنينا للعودة بركاب مستمرة إلى حين استلام منشور رسمي من الجهة المعنية بالإيقاف

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